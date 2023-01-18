Жителей Одесчины предупредили о запрете купания на Крещение в открытых водоемах
В Одесской области в этом году запрещено купание в открытых водоемах на Крещение. Граждан просят погружаться в воду только в специально отведенных местах при храмах
Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на спасателей.
"Спасатели Одесчины напоминают всем, что в этом году места для купания на Крещение на побережье не предусмотрены! Купание в море опасно!", - говорится в сообщении.
"Безопасны для купания только специально обустроенные места, где в праздник будут дежурить все соответствующие экстренные службы", - добавили в горсовете.
Там опубликовали список храмов, где можно безопасно зайти в освященную воду:
- Свято-Успенский собор, ул. Преображенская, 70;
- храм Алексея человека Божия, Алексеевская площадь, 19;
- храм святых мучеников Адриана и Натальи, Французский бульвар, 46/1.
Напомним, что Крещение в Украине отмечают 19 января.
- Власти Киева накануне Крещения призвали людей воздержаться от традиционного купания в водоемах, а религиозные организации – от проведения массовых собраний и мероприятий.
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