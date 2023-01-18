Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на спасателей.

"Спасатели Одесчины напоминают всем, что в этом году места для купания на Крещение на побережье не предусмотрены! Купание в море опасно!", - говорится в сообщении.

"Безопасны для купания только специально обустроенные места, где в праздник будут дежурить все соответствующие экстренные службы", - добавили в горсовете.

Там опубликовали список храмов, где можно безопасно зайти в освященную воду:

Свято-Успенский собор, ул. Преображенская, 70;

храм Алексея человека Божия, Алексеевская площадь, 19;

храм святых мучеников Адриана и Натальи, Французский бульвар, 46/1.

Напомним, что Крещение в Украине отмечают 19 января.

Власти Киева накануне Крещения призвали людей воздержаться от традиционного купания в водоемах, а религиозные организации – от проведения массовых собраний и мероприятий.

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