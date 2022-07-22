Об этом сообщил руководитель районной военной администрации города Евгений Евтушенко.

"Внимание!!!! Имеем информацию об активизации РСЗО на противоположном берегу. Возможно, снова планируется обстрел. На всякий случай - покиньте улицы. Сегодня лучше спать в коридоре, комнатах, окна которых не выходят на водохранилище, или находиться в бомбоубежище. Избегайте пребывания рядом с окнами и стеклянными дверями", - пишет Евтушенко.

Наибольшую актуальность совет Евтушенко имеет для жителей Никополя и городов, сел, поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Около 00:20 22 июля российский агрессор снова обстрелял Никополь.

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