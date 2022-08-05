Об этом сообщил руководитель районной военной администрации города Евгений Евтушенко.

"Друзья, внимание, на позиции вышла техника орков. Возможен обстрел прибрежных территорий (городов, сел, поселков). Две стены или бомбоубежище", - написал Евтушенко.

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