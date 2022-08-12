Об этом говорится в отчете ОК "Юг".

Корабельная группировка россиян в Черном море не изменилась. Сохраняется угроза ракетных ударов. В наличии россиян наготове 16 крылатых ракет типа "Калибр".

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, прислушивайтесь к сигналам воздушных тревог и действуйте оперативно и четко. Жителей Николаевщины, Херсонщины и юга Днепропетровщины просим быть максимально бдительными, ответственными и осторожными, учитывая вероятность обстрелов. Тщательно проверяйте информацию, не поддавайтесь панике, будьте вы. Таких враг не справится", - подчеркнули в ОК "Юг".

За сутки, 11 августа, россияне нанесли 8 ударов вертолетами и 4 удара штурмовой авиацией по позициям ВСУ и освобожденным населенным пунктам.

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