Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море маневрирует вдоль крымского побережья. Наготове находятся 2 ракетоносителя, снаряженные 16 крылатыми ракетами "Калибр".

Это свидетельствует об актуальности ракетной угрозы, высокой вероятности повторения обстрелов Николаевщины, Херсонщины, Никопольщины и Криворожья. !!Не поддавайтесь панике, по сигналам тревог действуйте уверенно и правильно, избегайте посещения закрытых зон на побережье и других запрещенных районов, не помогпйте врагу, не распространяйте информацию о действиях наших подразделений, а вражеские локации и намерения, если о них у вас есть информация, передавайте компетентным органам. Берегите себя и верьте в силы обороны. Вместе победим!", - говорится в сообщении "Юга".

В ночь с 18 на 19 августа пара российских вертолетов нанесла удары по украинским позициям на южном фронте.

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