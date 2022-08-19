Жителей Николаевщины, Херсонщины и Днепропетровщины предупредили о высокой вероятности обстрелов
Из-за угрозы российских обстрелов в опасности сейчас находятся территории Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море маневрирует вдоль крымского побережья. Наготове находятся 2 ракетоносителя, снаряженные 16 крылатыми ракетами "Калибр".
Это свидетельствует об актуальности ракетной угрозы, высокой вероятности повторения обстрелов Николаевщины, Херсонщины, Никопольщины и Криворожья. !!Не поддавайтесь панике, по сигналам тревог действуйте уверенно и правильно, избегайте посещения закрытых зон на побережье и других запрещенных районов, не помогпйте врагу, не распространяйте информацию о действиях наших подразделений, а вражеские локации и намерения, если о них у вас есть информация, передавайте компетентным органам. Берегите себя и верьте в силы обороны. Вместе победим!", - говорится в сообщении "Юга".
- В ночь с 18 на 19 августа пара российских вертолетов нанесла удары по украинским позициям на южном фронте.
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