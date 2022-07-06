Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.

"Там осталось 10-12 тысяч человек. Большинству удалось эвакуироваться. И я должна признать - у них была возможность эвакуироваться. Там остались люди, которые по определенным причинам, я не буду сейчас давать оценок, но и объективным, и, наверное, часто и субъективным, остались. И то, что сейчас с ними происходит, к сожалению, это то печальное следствие, когда люди не слышали и не слушали власть, когда мы говорили и устраивали им возможности для эвакуации", - заявила Верещук.

Чиновник также сообщила, что жителей Лисичанска россияне вывозят в фильтрационные лагеря.

"Их забирают в фильтрационные лагеря, проводят тщательную проверку на патриотичность или принадлежность к Вооруженным силам, или родственники воевали, или в ТрО, есть ли татуировки, или еще что-то, или даже видео, или пост в Фейсбуке, что близко напоминало бы об украинской позиции".

"Они или "на подвале", их бьют, пытают и через некоторое время выпускают, ничего не доказав, - добавила Верещук. - Это очень унизительно, очень страшно и больно, но это есть, и мы должны об этом говорить".

"Поэтому я всегда призываю эвакуироваться, уехать, как только будет первая возможность, не верить оккупантам ни слова. Они пришли с бедой, они пришли нас уничтожать", - резюмировала Ирина Верещук.

5 июля британская разведка спрогнозировала, как повлияет на битву за Донбасс захват РФ Лисичанская.

5 июля в ISW предположили, что войска Российской Федерации готовят наступление на Бахмут и Сиверск, однако истощенные после боев за Лисичанск оккупанты вряд ли смогут добиться успеха.

Военнослужащий ВСУ Орест Каракевич считает, что в ситуации, которая сложилась на этом участке фронта, отойти от Лисичанска было единственным правильным решением.

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