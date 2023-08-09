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Жителей Купянского района Харьковщины призвали эвакуироваться

9 августа, 2023 среда
12:05
Война с Россией

Местные власти призвали жителей Купянского района Харьковской области эвакуироваться из-за увеличения интенсивности и хаотичности российских обстрелов

Об этом сообщил первый заместитель председателя Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

По его словам, из-за российских обстрелов почти каждый день гражданские испытывают ранения или погибают.

"Учитывая рост интенсивности обстрелов и полной их хаотичности, предлагаем жителям Купянского района принять ответственное и взвешенное решение о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и Украины, пока наши ребята из ВСУ выполнят свою работу", - написал он.

Канашевич отметил, что информацию об эвакуации можно получить в органах районных и местных властей.

  • 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей с приграничных территорий.
  • Впоследствии из-за постоянных вражеских обстрелов в Харьковской области также объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из Волчанской громады, расположенной у границы с Россией.
  • 5 августа стало известно, что из девяти населенных пунктов Донецкой области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий, принудительно эвакуируют еще 130 детей. В частности, речь идет о Ямполе, Заречном, Торском, Opеxоватке, Никоноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке.
Общество
Украина
Россия
російська армія
Харковщина
воєнні злочини Росії
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