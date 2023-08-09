Жителей Купянского района Харьковщины призвали эвакуироваться
Местные власти призвали жителей Купянского района Харьковской области эвакуироваться из-за увеличения интенсивности и хаотичности российских обстрелов
Об этом сообщил первый заместитель председателя Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
По его словам, из-за российских обстрелов почти каждый день гражданские испытывают ранения или погибают.
"Учитывая рост интенсивности обстрелов и полной их хаотичности, предлагаем жителям Купянского района принять ответственное и взвешенное решение о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и Украины, пока наши ребята из ВСУ выполнят свою работу", - написал он.
Канашевич отметил, что информацию об эвакуации можно получить в органах районных и местных властей.
- 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей с приграничных территорий.
- Впоследствии из-за постоянных вражеских обстрелов в Харьковской области также объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из Волчанской громады, расположенной у границы с Россией.
- 5 августа стало известно, что из девяти населенных пунктов Донецкой области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий, принудительно эвакуируют еще 130 детей. В частности, речь идет о Ямполе, Заречном, Торском, Opеxоватке, Никоноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке.
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