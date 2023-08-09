Об этом сообщил первый заместитель председателя Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

По его словам, из-за российских обстрелов почти каждый день гражданские испытывают ранения или погибают.

"Учитывая рост интенсивности обстрелов и полной их хаотичности, предлагаем жителям Купянского района принять ответственное и взвешенное решение о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и Украины, пока наши ребята из ВСУ выполнят свою работу", - написал он.

Канашевич отметил, что информацию об эвакуации можно получить в органах районных и местных властей.