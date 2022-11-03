Жителей Киевщины просят сохранять спокойствие: будут слышны взрывы, работают саперы
В Вышгородском районе Киевской области в четверг возможны звуки взрывов
Об этом сообщает Киевская ОВА
"Сегодня, 3 ноября, в Вышгородском районе проводятся работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Жителей Киевщины призвали сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно переходить в укрытие.
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