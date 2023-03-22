В Киевской области сработало ПВО. Жителей предупредили об угрозе атаки дронами

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"В области работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину – не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО", - говорится в сообщении.

Сначала в телеграмм-канале Киевской ОВА предупредили об угрозе.



"Киевская область! Угроза атаки дронами. Силы ПВО наготове. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога", - отметили в ОВА.

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:05 22 марта.