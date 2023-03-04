Об этом сообщает Киевская ОВА.

"По информации Украинского гидрометеорологического центра, ночью и утром 5 марта удержатся порывы ветра 15-18 м/с. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - пишет ОВА.

В Киевской области объявили I уровень опасности – желтый.

"Напомним, во время сильных порывов ветра плотно закрывайте окна домов. На улице держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи", - говорится в сообщении.