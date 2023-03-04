Жителей Киевщины предупредили об опасных погодных явлениях
Вечером 4 марта жителей Киевской области предупредили об опасных погодных явлениях
Об этом сообщает Киевская ОВА.
"По информации Украинского гидрометеорологического центра, ночью и утром 5 марта удержатся порывы ветра 15-18 м/с. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - пишет ОВА.
В Киевской области объявили I уровень опасности – желтый.
"Напомним, во время сильных порывов ветра плотно закрывайте окна домов. На улице держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи", - говорится в сообщении.
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