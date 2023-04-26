Жителей Киевщины предупредили о взрывных работах
В четверг, 27 апреля, в Белоцерковском районе Киевской области будут проводиться взрывные работы
Об этом сообщает Киевская ОВА.
"В Белоцерковском районе пройдут взрывные работы – может быть громко. В Шамраевском месторождении гранитов запланировано проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами. Сохраняйте спокойствие – работы плановые", - пишет ОВА.
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