Жителей Киевщины предупредили о взрывах во вторник: будут проводить обучение саперов
Во вторник, 27 декабря, жители Киевской области могут слышаться взрывы, связанные с обучением саперов. Людей просят сохранять спокойствие
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
"В Вышгородском районе сегодня, 27 декабря, проводятся учения для саперов. Среди запланированных мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
"Призываем жителей Киевщины сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно переходить к укрытиям", - добавили в ОВА.
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