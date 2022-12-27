Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"В Вышгородском районе сегодня, 27 декабря, проводятся учения для саперов. Среди запланированных мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

"Призываем жителей Киевщины сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно переходить к укрытиям", - добавили в ОВА.

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