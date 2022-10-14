Жителей Киевщины предупредили о взрывах: проводятся учения и разминирование
В Вышгородском районе Киевской области 14 октября будут проводить учения для саперов
Об этом Киевская областная военная администрация сообщает в Телеграмме .
"Сегодня, 14 октября, в Вышгородском районе проходят обучение для саперов. В рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
В этой связи в некоторых общинах области возможны звуки взрывов.
Также в области продолжаются плановые работы по разминированию территорий.
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