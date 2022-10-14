Жителей Киевщины предупредили о взрывах: проводятся учения и разминирование

Об этом Киевская областная военная администрация сообщает в Телеграмме .

"Сегодня, 14 октября, в Вышгородском районе проходят обучение для саперов. В рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В этой связи в некоторых общинах области возможны звуки взрывов.

Также в области продолжаются плановые работы по разминированию территорий.