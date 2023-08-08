Жителей Киевщины и столицы предупредили о работе саперов
Во вторник, 8 августа, в пригороде Киева может быть громко
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - пишет ВА.
Жителей Киевщины призвали сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги – направляться к укрытию.
- В ночь на 3 августа произошла масштабная атака вражеских дронов : в Киевской области ПВО уничтожило почти полтора десятка "шахедов", предварительно обошлось без жертв и разрушений.
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