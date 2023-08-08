Жителей Киевщины и столицы предупредили о работе саперов

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - пишет ВА.

Жителей Киевщины призвали сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги – направляться к укрытию.