Жителей Херсона просят не выходить на улицу

Об этом он написал в Telegram.



"Прошу всех, кто сейчас не дома, или кто планирует выходить на улицу – не делать этого. Оккупанты находятся во всех районах города и очень опасны. В темное время суток есть вероятность, что враг может открывать огонь на поражение! Будьте осторожны!"- отмечтил Лагута.

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