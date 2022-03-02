Жителей Херсона просят не выходить на улицу
Глава Херсонской военной государственной администрации Геннадий Лагута призвал жителей областного центра не выходить на улицу
Об этом он написал в Telegram.
"Прошу всех, кто сейчас не дома, или кто планирует выходить на улицу – не делать этого. Оккупанты находятся во всех районах города и очень опасны. В темное время суток есть вероятность, что враг может открывать огонь на поражение! Будьте осторожны!"- отмечтил Лагута.
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