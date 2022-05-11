Жителей Гуляйполя Запорожской области призывают эвакуироваться

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Из-за постоянных боев с российскими оккупантами возле Гуляйполя Запорожской области - в городе сейчас опасно.

"Из-за сложной военной ситуации, которая сейчас складывается вблизи населенного пункта, непрекращающиеся боевые действия городской голова Гуляйполя Сергей Ярмак обратился к горожанам с призывом эвакуироваться в более безопасные города Украины", - говорится в отчете.

9 мая стало известно, что украинские войска зачищают Белоговку, куда через реку перешли российские захватчики, а после этого возобновят эвакуацию жителей Луганской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb