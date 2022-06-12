Жителей Энергодара предупреждают о провокациях 12 июня

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Украинцам лучше не посещать массовые мероприятия 12 июня.

"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спец служб РФ во временно оккупированных городах Запорожской области - в отношении граждан Украины готовятся провокации. Призываю, ради Вашей безопасности, в течение 12 июня не посещать в Энергодаре массовые мероприятия, которые планируются проводить рашистами!!!", - говорится в сообщении мэра.

8 июня Россия похитила 20 жителей оккупированного Энергодара , из них 11 – сотрудники Запорожской АЭС.

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