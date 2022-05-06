Жителей Энергодара предупредили о возможных провокациях оккупантов от имени Новой почты
В запорожском Энергодаре российские оккупанты могут устроить провокации от имени Новой почты. Горсовет призывает быть бдительными
Об этом предупреждает Энергодарский городской совет.
Стало известно, что в Энергодаре в отделение Новой почты начали часто заходить российские военные. Оккупанты интересуются клиентской базой. Есть информация, что россиянам удалось "подгрести ее под себя".
Отмечается, что это значит, что военные РФ владеют списками и номерами телефонов клиентов Новой почты. Точного адреса украинцев у них, несмотря на это, нет. По этой причине оккупанты начали вызывать местных жителей в отделение под предлогом якобы получения отправлений.
"Мол, вас здесь ждет - приходите, забирайте, мы работаем. А дальше встречают на месте. Говорят, предупрежден - вооружен. Поэтому будьте бдительны и не ведите на какую-либо сомнительную информацию. Лучше несколько раз проверить, чем один попасть в беду". ", – пишет горсовет.
- Напомним, что 29 апреля в Энергодаре оккупанты собирали глав ОСМД, чтобы требовать персональные данные местных жителей
- А 7 апреля в Энергодаре россияне начали создавать фейковые органы власти.
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