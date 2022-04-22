Жителей Днепропетровщины просят не идти в храмы на Пасху

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.



"Наша военная администрация сделала все, чтобы на Пасху у верующих была свобода выбора и они могли прийти в храм. И у каждого из вас есть такая свобода", - написал он.



Глава ОВА отметил, что россияне способны на провокации.



"У них нет ничего святого. И я прошу вас выбрать домашнюю Пасху - остаться дома и вместе с семьей приобщиться к праздничной службе по телевизору или онлайн", - подытожил Резниченко.

В Пасхальную ночь во Львовской и Хмельницкой областях отменят комендантский час .

Комендантский час на Пасху отменили в Одесской области