Жителей Днепропетровщины просят не идти в храмы на Пасху
Жителей Днепропетровской области просят на Пасху оставаться дома и не идти в храмы
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
"Наша военная администрация сделала все, чтобы на Пасху у верующих была свобода выбора и они могли прийти в храм. И у каждого из вас есть такая свобода", - написал он.
Глава ОВА отметил, что россияне способны на провокации.
"У них нет ничего святого. И я прошу вас выбрать домашнюю Пасху - остаться дома и вместе с семьей приобщиться к праздничной службе по телевизору или онлайн", - подытожил Резниченко.
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