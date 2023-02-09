В пригороде Днепра раздались взрывы, ПВО работает по "шахедам"

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

"Днепропетровщина, работает ПВО по БпЛа Shahed. Взрывы в пригороде Днепра! Будьте осторожны!" – написал председатель ОВА Сергей Лысак.

Ранее жителей Днепропетровщины предупредили о возможной атаке иранских дронов из Запорожского направления. Об этом написал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Шахеды к нам из Запорожского направления. Помните о правилах безопасности и берегите себя. Уважаемые администраторы тг-каналов: никаких фото и видео", - отметил он.

О вероятности атаки на область дронами-камикадзе также сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"По имеющимся данным возможна атака дронами-камикадзе на направлении области. Прислушайтесь к сигналам воздушной тревоги. Держитесь дальше от объектов критической инфраструктуры и других стратегических объектов. Не публикуйте результаты попаданий и работы ПВО", - написал он.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 21:48.