Жителей Черновицкой области начали подключать к сети

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

"В Черновицкой области стабилизируют работу энергетической системы. Потребителей края постепенно подключают к сети. Просим буковинцев сохранять спокойствие. Специалисты делают все возможное, чтобы свет был в каждом доме. Держимся вместе. Выстоим и победим!", - пишет Запаранюк.

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