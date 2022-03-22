Жителей Борисполя призвали уехать из города
Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей выехать из города.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Как показывает практика, в тех городах, где сейчас ведутся бои – чем меньше гражданских в городе, тем легче работать ВСУ. Насущной нужды находиться в городе нет. Бои идут уже вокруг Борисполя. Обращаюсь к населению – будьте умными и по возможности выезжайте из города ", – сказал он.
Борисенко отметил, что почти каждый день из Борисполя есть транспорт в Западную Украину. Кроме того, власти города готовы организовывать группы для эвакуации.
"Почти ежедневно есть отправки людей в Западную Украину. Объединитесь пожалуйста, будут организованы группы. Кто не имеет возможности уехать, вывезем, кто имеет возможность собственным транспортом – организован колонами", - сказал он.
- Напомним, в Киеве и Киевской области усилен комендантский час , который будет действовать с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта.
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