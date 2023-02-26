Жителей Бердянска призвали подготовить запасы пищи и воды
В воскресенье, 26 февраля, жителей Бердянска призвали подготовить запасы пищи и воды
Об этом стало известно из telegram-канала БПА .
"Просим вас подготовить запасы пищи, питьевой и технической воды, а также портативные зарядные устройства. Не забывайте о своих близких, по возможности помогите им в обеспечении необходимым", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил, что оккупационные войска заселяются в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска Запорожской области.
- Жители временно оккупированного Бердянска в Запорожье 19 февраля сообщали о пожаре на базе отдыха "Райский уголок", где, вероятно, захватчики обустроили госпиталь.
- 20 февраля сообщалось, что Центру сопротивления стало известно, что с марта вступают в силу новые правила российской власти во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.
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