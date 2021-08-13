Житель Волыни пытался отправить в РФ и США сортовую коноплю на 3 млн грн
Киевская таможня изъяла сортовую коноплю на 3 млн грн, которую житель Волыни пытался отправить в Россию, Казахстан и США
Об этом передает пресс-служба таможни.
"Киевские таможенники пресекли попытку Волыни разослать миром 18 тыс. семян сортового каннабиса с содержанием опасных психотропных веществ, оборот которых в Украине запрещен", - говорится в сообщении.
Так, 15 международных почтовых отправлений с семенами каннабиса украинец отправлял в США, а также в Казахстан и РФ - Башкортостан, Архангельщину, Ростовщину, Свердловщину, Самару, Калининград, Иркутск, Санкт-Петербург и Москву.
По документам, украинец отправлял за границу только переходник.
"Пластиковые переходники к аудио- и видеотехнике действительно находились в этих посылках, но содержали совсем не свойственную им утварь", - говорится в сообщении.
В каждом переходнике киевские таможенники обнаружили полиэтиленовый сверток (всего - около сотни) с семенами конопли с нанесенным маркировкой "WW", "Mazar", "Tutan khamon", "Amnesia", "Extreme", "Brooklyn", "Adrenaline", " Ultimate "," Kush "," Moby Dick "," Blu cheese ".
Наибольшее количество из этой партии конопли пересылалось в штат Калифорния в США - 4969 семян.
Как установили эксперты, в составе всех семян выявлено тетрагидроканнабинол, который отнесен к особо опасным психотропных веществам, оборот которых в Украине запрещен.
Согласно заключению, стоимость семян составляет 3 млн грн.
"Таким образом, отправитель пытался переслать в международных почтовых отправлениях запрещенный товар да еще и с сокрытием от таможенного контроля", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины таможня составила 15 протоколов о нарушении таможенных правил по статьям 473 и 483 Таможенного кодекса Украины. Семена изъяли.
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