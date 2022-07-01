Об этом сообщает Национальная полиция.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемый в течение апреля – мая 2022 года на личной странице в соцсети публиковал видео об отрицании факта вооруженной агрессии РФ против Украины. Кроме того, он публично призывал к поддержке действий страны-агрессора, а также публиковал материалы о непризнании распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111-1 (колаборационная деятельность) УК Украины.

Отмечается, что такое преступление карается лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет.