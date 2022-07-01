Житель Винницкой области поддерживал в соцсетях армию РФ, ему объявили подозрение в коллаборационизме
69-летний житель Тульчинского района Винницкой области публиковал в соцсетях видеоматериалы о поддержке действий российских оккупантов на территории Украины и отрицал факт вооруженной агрессии России
Об этом сообщает Национальная полиция.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемый в течение апреля – мая 2022 года на личной странице в соцсети публиковал видео об отрицании факта вооруженной агрессии РФ против Украины. Кроме того, он публично призывал к поддержке действий страны-агрессора, а также публиковал материалы о непризнании распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111-1 (колаборационная деятельность) УК Украины.
Отмечается, что такое преступление карается лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет.
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