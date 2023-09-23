Житель Сумщины погиб в результате российского обстрела
В субботу, 23 сентября, житель Сумской области погиб в результате российского обстрела
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В течение субботы, 23 сентября, российские террористы произвели 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Россия использовала для ударов минометы, артиллерию, БПЛА и гранатометы.
В области зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Юнаковская, Николаевская, Великописаревская, Середино-Будская, Эсманьская и Шалыгинская громады.
В Юнаковской громаде совершен артиллерийский обстрел. В результате погиб местный житель.
- 23 сентября стало известно, что Россия перебросила роту диверсантов якобы на учения у приграничья с Сумской и Харьковской областями.
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