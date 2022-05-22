Житель Северодонецка проехал на велосипеде 65 км, чтобы эвакуироваться

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, мужчину встретили спасатели, которые помогали эвакуировать жителей Лисичанска. Арифа Багирова, эвакуировавшегося на велосипеде, подобрали на трассе в Бахмут. Гайдай сообщил, что этот участок дороги постоянно простреливается врагом.

"Постоянно стрельба, обстрелы, попал под авиационный обстрел. Ну, есть уже какие-то навыки спасения в экстремальных ситуациях. Сразу прыгал в кювет, что и другим рекомендую", - рассказал Ариф.

Жителя Северодонецка доставили в безопасное место и предоставили ему временное убежище. Сергей Гайдай также сообщил, что 22 мая удалось эвакуировать троих жителей Лисичанска.

Ассоциация организаций лиц с инвалидностью доставила в Луганскую область 35 тонн гуманитарной помощи.

Россияне пытались ворваться в Северодонецк по четырем направлениям, но были отброшены на прежние позиции.

Россия сосредоточила главные усилия на окружении и захвате Северодонецка в Луганской области. Об этом сообщает Институт исследования войны.

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