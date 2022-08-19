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Житель Одесщины, отправлявший в РФ данные о дислокации ВСУ, проведет 5 лет за решеткой

19 августа, 2022 пятница
15:55
война с Россией

В Одесской области мужчину приговорили к лишению свободы за распространение данных о дислокации военных и техники ВСУ

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры в суде доказали, что в мае этого мужчина посылал знакомому с РФ данные о состоянии моста в Белгород-Днестровском районе и информацию о расположении ВСУ в области, которая не была ранее обнародована в официальных источниках. Кроме того, мужчина хранил дома 30 патронов калибра 5,45 мм.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за распространение информации о перемещении и дислокации военнослужащих и техники ВСУ и незаконном хранении патронов (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

  • 15 августа СБУ сообщила о задержании еще одного Одесского жителя. Он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, а также о функционировании резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.

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