Житель Одесщины, отправлявший в РФ данные о дислокации ВСУ, проведет 5 лет за решеткой
В Одесской области мужчину приговорили к лишению свободы за распространение данных о дислокации военных и техники ВСУ
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Прокуроры Одесской областной прокуратуры в суде доказали, что в мае этого мужчина посылал знакомому с РФ данные о состоянии моста в Белгород-Днестровском районе и информацию о расположении ВСУ в области, которая не была ранее обнародована в официальных источниках. Кроме того, мужчина хранил дома 30 патронов калибра 5,45 мм.
Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за распространение информации о перемещении и дислокации военнослужащих и техники ВСУ и незаконном хранении патронов (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
- 15 августа СБУ сообщила о задержании еще одного Одесского жителя. Он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, а также о функционировании резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.
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