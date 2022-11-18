Об этом информирует Национальная полиция Украины.

"Житель Николаевщины пытался продать ящик гранат, пехотный огнемет и гранатомет, все это злоумышленник оценил в 1800 долларов. Во время получения денег его задержали", - пишет пресс-служба.

Следователи выяснили, что 26-летний злоумышленник искал клиентов среди людей с криминальным прошлым. Далее договаривался с ними о цене и поставлял оружие, боеприпасы заказчикам.

Злоумышленник был задержан при продаже пехотного огнемета, противотанкового гранатомета и ящика с 20 гранатами. Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, деньги и другие доказательства противоправной деятельности.

Следователи задержали и сообщили о подозрении жителю Николаевщины за приобретение, хранение, огнестрельного оружия, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения.

Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

На Волыни был наказан работник железной дороги, который распространил информацию о перемещении оружия в Украину в условиях военного положения.

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