Житель Кривого Рога подорвал себя гранатой неподалеку проходной Южного ГОКа

Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину в соседнем дворе (улица Кармелюка, 19). Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке, рассказывает Еспресо.TV.



Правоохранители долго долго говорили с ним, однако переговоры оказались безуспешными.



"В определенный момент рассерженный человек отпустил гранаты. Они взорвались в нескольких метрах от потерпевшего", - приводит подробности криворожский сайт Открытый.



Мужчина выжил, но, как отмечает издание, ему оторвало ногу.



Есть информация, что этот человек является участником АТО/ООС.











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