Житель Кривого Рога подорвал себя гранатой неподалеку проходной Южного ГОКа
В воскресенье, 8 августа 2021 года, на проходную Южного ГОКа в Кривом Роге пришел человек, который пригрозил сотрудникам взорвать гранату. Он требовал пройти на территорию завода
Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину в соседнем дворе (улица Кармелюка, 19). Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке, рассказывает Еспресо.TV.
Правоохранители долго долго говорили с ним, однако переговоры оказались безуспешными.
"В определенный момент рассерженный человек отпустил гранаты. Они взорвались в нескольких метрах от потерпевшего", - приводит подробности криворожский сайт Открытый.
Мужчина выжил, но, как отмечает издание, ему оторвало ногу.
Есть информация, что этот человек является участником АТО/ООС.
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