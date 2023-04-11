Житель Киевщины наткнулся на противотанковую гранату
В Вышгородском районе Киевской области местный житель обнаружил реактивную противотанковую гранату. Недалеко правоохранители нашли еще 4 противотанковые мины ТМ-62М
Об этом сообщил глава полиции региона Андрей Небитов.
Отмечается, что житель Вышгородского района решил сократить путь и пошел по лесной дороге в соседнее село, где наткнулся на реактивную противотанковую гранату.
"Мужчина немедленно вызвал правоохранителей. Специалисты осмотрели прилегающую территорию, где в прошлом году проходили боевые действия и обнаружили еще 4 противотанковые мины ТМ-62М", - говорится в сообщении.
Из-за опасности обнаруженных предметов взрывотехники Киевщины провели контролируемое обезвреживание боеприпасов.
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