Об этом сообщил глава полиции региона Андрей Небитов.

Отмечается, что житель Вышгородского района решил сократить путь и пошел по лесной дороге в соседнее село, где наткнулся на реактивную противотанковую гранату.

"Мужчина немедленно вызвал правоохранителей. Специалисты осмотрели прилегающую территорию, где в прошлом году проходили боевые действия и обнаружили еще 4 противотанковые мины ТМ-62М", - говорится в сообщении.

Из-за опасности обнаруженных предметов взрывотехники Киевщины провели контролируемое обезвреживание боеприпасов.