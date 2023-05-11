Житель Херсонщины взорвался на мине и погиб в результате полученных травм
В Херсонской области местный житель взорвался на российской мине. От полученных травм мужчина погиб на месте
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
"В поле вблизи села Благодатное Чернобаевской общины мужчина наткнулся на российскую мину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина получил серьезные ранения из-за взрыва мины. Прибывшие на место врачи только констатировали смерть.
Украинцев просят соблюдать правила минной безопасности. Не следует выходить в поля, лесополосы, русла рек и другие места, где есть потенциальная опасность заминирования.
- В селе Посад-Покровское Херсонской области 31 марта на российской мине взорвались три энергетика, двое из них погибли.
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