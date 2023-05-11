Об этом сообщила Херсонская ОВА.

"В поле вблизи села Благодатное Чернобаевской общины мужчина наткнулся на российскую мину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил серьезные ранения из-за взрыва мины. Прибывшие на место врачи только констатировали смерть.

Украинцев просят соблюдать правила минной безопасности. Не следует выходить в поля, лесополосы, русла рек и другие места, где есть потенциальная опасность заминирования.