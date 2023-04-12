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Житель Ирландии нашел на улице документ с конфиденциальными данными о визите Байдена: полиция начала расследование

12 апреля, 2023 среда
16:28
Мир Джо Байден

На улице города Белфаст был найден документ с пометкой "секретно" - в нем содержались оперативные указания по поводу визита президента США в Ирландию. На 5 страницах были указаны детали мер безопасности

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на полицию Северной Ирландии.

Полиция Северной Ирландии начала расследование по нарушению безопасности во время визита президента США Джо Байдена.

Отмечается, что на улице Белфаста местный житель нашел конфиденциальный документ с оперативными указаниями по организации мер безопасности. В частности, в документе были подробности размещения полицейских в центре Белфаста во время визита президента США, включая информацию о перекрытии дорог и контактных данных правоохранителей.

Полиция приступила к расследованию инцидента и подтвердила, что документ настоящий.

  • Джо Байден прибыл в Северную Ирландию для участия в мероприятиях по случаю 25-й годовщины подписания мирного Соглашения Страстной пятницы.
  • Премьер-министр Великобритании Сунак встретится с президентом США Байденом в Северной Ирландии.
Криминал
Джо Байден
США
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