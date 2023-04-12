Об этом сообщает The Independent со ссылкой на полицию Северной Ирландии.

Полиция Северной Ирландии начала расследование по нарушению безопасности во время визита президента США Джо Байдена.

Отмечается, что на улице Белфаста местный житель нашел конфиденциальный документ с оперативными указаниями по организации мер безопасности. В частности, в документе были подробности размещения полицейских в центре Белфаста во время визита президента США, включая информацию о перекрытии дорог и контактных данных правоохранителей.

Полиция приступила к расследованию инцидента и подтвердила, что документ настоящий.