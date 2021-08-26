Житель Черновцов переклеил штрих-коды в супермаркете с дешевых товаров на дорогие и приобрел их
В Черновцах задержали мужчину, который оплатил свои продукты в супермаркете по переклеенным с более дешевых товаров штрих-кодам
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Как отмечается, во время проведения оперативно-розыскных и специальных полицейских мероприятий правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался 35-летний житель Черновцов.
"Полицейские выяснили, что в тот день мужчина совершал покупки в магазине и, воспользовавшись отсутствием внимания работников заведения, заменил штрих-коды с фиксированными ценами и названием товаров с дорогих на более дешевые. Вследствие этих мошеннических действий человек нанес ущерб супермаркета на 1 500 грн", - говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении проступка, предусмотренного частью 1 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителю грозит до трех лет лишения свободы.
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