Об этом в Facebook сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, если новых атак на энергетическую инфраструктуру не будет, отключения станут менее продолжительными.

"Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то при нынешних условиях генерации электронергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это значит, что отключения будут везде, но менее продолжительными", – написал Коваленко.

Если новых атак не будет, вернется прежний уровень генерации электроэнергии

"Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще", - отметил гендиректор YASNO.

Если же оккупанты будут бить снова и сеть будет повреждена еще больше, "придется задействовать не только повременные стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень длительное время".

Коваленко подчеркнул, что украинцам следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим.

Сегодня, 21 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины применяют плановые отключения электроэнергии.

В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.

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