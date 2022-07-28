Жить безопасно невозможно ни в одном районе Харькова, - депутат облсовета Скорик
Александр Скорик, депутат Харьковского облсовета, отметил, что враг наносит удары по разным районам города, поэтому сегодня для харьковчан постоянные вражеские обстрелы - это лотерея при жизни
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Еще с вечера 27 июля начались в Харькове тревоги и в полночь произошли громкие прилеты по городу, все горожане это слышали. По ночным обстрелам города информация уточняются. шесть утра", - прокомментировал депутат облсовета.
Александр Скорик отметил, что враг терроризирует Харьковщину постоянно, меняется только время обстрелов.
"Не только Салтовка страдает от обстрелов. На самом деле сегодня это лотерея за жизнь, прилетающая по разным районам города. Нет сейчас приоритета, что Салтовку обстреливают больше. Поэтому жить безопасно сегодня невозможно ни в одном районе Харькова и люди для себя должны выбрать, или они рискуют и остаются в городе или должны уехать", - заметил Скорик.
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