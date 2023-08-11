"Жирона" заявила Довбыка и Цыганкова на стартовый матч Ла Лиги
У украинского форварда Артема Довбыка, недавно перешедшего в "Жирону", есть хорошие шансы дебютировать за испанский клуб уже в этот уик-энд
Об этом сообщает официальный твиттер "Жироны".
Тренерский штаб "Жироны" определился с составом команды на матч 1-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада". В заявке нашлось место для украинских игроков команды – Артема Довбыка и Виктора Цыганкова.
Для Довбыка матч против "Реал Сосьедад" может стать дебютным в "Жироне". Украинец еще не играл в официальных матчах, однако получил игровую практику в товарищеской встрече.
Матч "Реал Сосьедад" - "Жирона" состоится в субботу, 12 августа. Начало в 18:00.
Трансфер Довбыка в "Жирону"
По информации журналиста Игоря Цыганика, "Днепр-1" заработал 6 млн евро одним платежом. Датский "Митьюлланн", которому принадлежали 50% прав на игрока, получил 1,75 млн евро и 30% от последующей продажи футболиста.
Также известно, что Артем Довбык получил в "Жироне" большую зарплату, чем по новому контракту с "Днепром-1".
Артем Довбык
В прошлом сезоне 26-летний форвард забил за "Днепр-1" 24 гола и стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.
На счету Довбыка 18 матчей и 6 голов за сборную Украины.
Transfermarkt оценивает Довбыка в 15 млн евро
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