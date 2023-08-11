"Жирона" заявила Довбыка и Цыганкова на стартовый матч Ла Лиги

Об этом сообщает официальный твиттер "Жироны".

Тренерский штаб "Жироны" определился с составом команды на матч 1-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада". В заявке нашлось место для украинских игроков команды – Артема Довбыка и Виктора Цыганкова.

Для Довбыка матч против "Реал Сосьедад" может стать дебютным в "Жироне". Украинец еще не играл в официальных матчах, однако получил игровую практику в товарищеской встрече.

Матч "Реал Сосьедад" - "Жирона" состоится в субботу, 12 августа. Начало в 18:00.

Трансфер Довбыка в "Жирону"

По информации журналиста Игоря Цыганика, "Днепр-1" заработал 6 млн евро одним платежом. Датский "Митьюлланн", которому принадлежали 50% прав на игрока, получил 1,75 млн евро и 30% от последующей продажи футболиста.

Также известно, что Артем Довбык получил в "Жироне" большую зарплату, чем по новому контракту с "Днепром-1".

Артем Довбык

В прошлом сезоне 26-летний форвард забил за "Днепр-1" 24 гола и стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.

На счету Довбыка 18 матчей и 6 голов за сборную Украины.

Transfermarkt оценивает Довбыка в 15 млн евро