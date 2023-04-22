"Жирона" Цыганкова уступила "Вальядолиду" и закончила беспроигрышную серию в Ла Лиге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Вальядолида" со счетом 1:0. Единственный гол в ворота "Жироны" был забит на 24-й минуте, отличился Мончу.

Украинец Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут и сыграл весь матч, но результативными действиями так и не отличился.

В турнирной таблице "Жирона" занимает десятую позицию и отстает от еврокубковой зоны на 10 очков.

"Вальядолид" оторвался от зоны вылета на 7 очков и занимает 14 строчку.

До сегодняшнего матча у "Жироны" была беспроигрышная серия из 4-х матчей.

Ла Лига

30-й тур

22 апреля

"Вальядолид" - "Жирона" 1:0

Гол: Мончу, 24