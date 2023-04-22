"Жирона" Цыганкова уступила "Вальядолиду" и закончила беспроигрышную серию в Ла Лиге
В 30-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" минимально проиграла "Вальядолиду"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Вальядолида" со счетом 1:0. Единственный гол в ворота "Жироны" был забит на 24-й минуте, отличился Мончу.
Украинец Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут и сыграл весь матч, но результативными действиями так и не отличился.
В турнирной таблице "Жирона" занимает десятую позицию и отстает от еврокубковой зоны на 10 очков.
"Вальядолид" оторвался от зоны вылета на 7 очков и занимает 14 строчку.
До сегодняшнего матча у "Жироны" была беспроигрышная серия из 4-х матчей.
Ла Лига
30-й тур
22 апреля
"Вальядолид" - "Жирона" 1:0
Гол: Мончу, 24
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