"Жирона" Цыганкова сыграла вничью против "Сельты" в Ла Лиге. Украинец заработал пенальти
В 36-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" и "Сельта" сыграли вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Сельта" – "Жирона" закончился вничью – 1:1. В конце первого тайма Карлес Перес вывел хозяев вперед, но на 59-й минуте Стуани сравнял счет благодаря пенальти.
Украинец Виктор Цыганков отыграл за "Жирону" весь матч. Именно наш полузащитник заработал пенальти, который реализовал Стуани.
В турнирной таблице Ла Лиги "Жирона" отстает от 7 позиции, позволяющего играть в еврокубках, на 1 балл.
"Сельта" идет 14-ю.
Ла Лига
36-й тур
23 мая
"Сельта" – "Жирона" 1:1
Голы: Перес, 42 – Стуани, 59 (пен.)
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