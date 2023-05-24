Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Сельта" – "Жирона" закончился вничью – 1:1. В конце первого тайма Карлес Перес вывел хозяев вперед, но на 59-й минуте Стуани сравнял счет благодаря пенальти.

Украинец Виктор Цыганков отыграл за "Жирону" весь матч. Именно наш полузащитник заработал пенальти, который реализовал Стуани.

В турнирной таблице Ла Лиги "Жирона" отстает от 7 позиции, позволяющего играть в еврокубках, на 1 балл.

"Сельта" идет 14-ю.

Ла Лига

36-й тур

23 мая

"Сельта" – "Жирона" 1:1

Голы: Перес, 42 – Стуани, 59 (пен.)