"Жирона" Цыганкова проиграла "Кадису" в Ла Лиге
В 21-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" уступила "Кадису"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Жироны" со счетом 0:2. Голы за Кадис забили Гонсало Эскаланте и Серхио Гвардиола.
Украинец Виктор Цыганков появился на футбольном поле во втором тайме. Полузащитник вышел на 63-й минуте. Это второе появление игрока в новой команде, он перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро.
В турнирной таблице Ла Лиги "Жирона" имеет 24 очка и идет в турнирной таблице 11-ю. "Кадис" с 22 пунктами – 15-й.
Чемпионат Испании
21-й тур
10 февраля
"Кадис" - "Жирона" 2:0
Голы: Эскаланте, 6, Гвардиола, 34
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17 января Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо".
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