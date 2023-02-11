"Жирона" Цыганкова проиграла "Кадису" в Ла Лиге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением "Жироны" со счетом 0:2. Голы за Кадис забили Гонсало Эскаланте и Серхио Гвардиола.

Украинец Виктор Цыганков появился на футбольном поле во втором тайме. Полузащитник вышел на 63-й минуте. Это второе появление игрока в новой команде, он перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро.

В турнирной таблице Ла Лиги "Жирона" имеет 24 очка и идет в турнирной таблице 11-ю. "Кадис" с 22 пунктами – 15-й.

Чемпионат Испании

21-й тур

10 февраля

"Кадис" - "Жирона" 2:0

Голы: Эскаланте, 6, Гвардиола, 34