"Жирона" Цыганкова проиграла "Барселоне" в Ла Лиге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился минимальной победой "Барселоны" 1:0. Единственный гол во встрече забил Педри, поразивший ворота "Жироны" на 61-й минуте.

Украинец Виктор Цыганков не появился на поле и провел матч на скамье запасных.

После 18 матчей "Барселона" имеет 47 очков и занимает первую позицию в таблице. Следом идет "Реал": 17 матчей и 41 балл.

"Жирона" идет 12-й, у них 21 набранный балл.

Ла Лига

19-й тур

28 января

"Жирона" – "Барселона" 0:1

Гол: Педри, 61

17 января Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо". Испанский клуб заплатил за украинца 5 млн евро. Кроме этого, киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.

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