"Жирона" Цыганкова проиграла "Барселоне" в Ла Лиге
В 19-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" уступила "Барселоне"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился минимальной победой "Барселоны" 1:0. Единственный гол во встрече забил Педри, поразивший ворота "Жироны" на 61-й минуте.
Украинец Виктор Цыганков не появился на поле и провел матч на скамье запасных.
После 18 матчей "Барселона" имеет 47 очков и занимает первую позицию в таблице. Следом идет "Реал": 17 матчей и 41 балл.
"Жирона" идет 12-й, у них 21 набранный балл.
Ла Лига
19-й тур
28 января
"Жирона" – "Барселона" 0:1
Гол: Педри, 61
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17 января Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо". Испанский клуб заплатил за украинца 5 млн евро. Кроме этого, киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.
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