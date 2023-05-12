"Жирона" Цыганкова подготовила бюджет для трансфера известного футболиста из Польши

Об этом сообщает журналист Роберто Гарсия Леон.

По информации источника, "Жирона" подготовила 6 млн евро, чтобы оформить трансфер Кшиштофа Пьонтека.

В этом сезоне поляк играет на правах аренды за "Салернитану", а "Герта" не рассчитывает на форварда, поэтому переход выглядит вполне вероятным.

За свою карьеру 27-летний Пьонтек успел поиграть за итальянские "Милан", "Дженоа" и "Фиорентину". Во время игры в "россонере" поляка называли новым Шевченко, но в последние годы карьера нападающего пошла на убыль.

В этом сезоне Кшиштоф Пьонтек провел 29 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

В "Жироне" играет украинец Виктор Цыганков.