"Жирона" нашла во Франции конкурента для Цыганкова

Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в трансфере Савио заинтересована не только "Жирона", но и нидерландский ПСВ, итальянская "Рома" и португальская "Рома".

Прошлый сезон 19-летний Савио провел на правах аренды именно в ПСВ, где он сыграл 8 матчей и отдал 2 голевых передачи.

"Труа", за который играет Савио, как и "Жирона" входят в один спортивный холдинг – City Football Group. Туда также входит "Манчестер Сити".

Савио играет на позиции правого вингера. Если "Жирона" подпишет бразильца, он будет конкурировать с украинцем Виктором Цыганковым.