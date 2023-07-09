"Жирона" нашла во Франции конкурента для Цыганкова
Испанская "Жирона" заинтересована в аренде вингера французского "Труа" Савио
Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, в трансфере Савио заинтересована не только "Жирона", но и нидерландский ПСВ, итальянская "Рома" и португальская "Рома".
Прошлый сезон 19-летний Савио провел на правах аренды именно в ПСВ, где он сыграл 8 матчей и отдал 2 голевых передачи.
"Труа", за который играет Савио, как и "Жирона" входят в один спортивный холдинг – City Football Group. Туда также входит "Манчестер Сити".
Савио играет на позиции правого вингера. Если "Жирона" подпишет бразильца, он будет конкурировать с украинцем Виктором Цыганковым.
- Зимой 2023 года Виктор Цыганков стал игроком испанской "Жироны".
- Украинец сыграл за "Жирону" 19 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
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