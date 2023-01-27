"Жирона" лишилась конкурента Цыганкова
Испанская "Жирона" объявила о прекращении сотрудничества с вингером Самуэлем Сайсом
Об этом сообщает официальный сайт "Жироны".
Сам Сайс покинул "Жирону" на правах свободного агента. Он находился в структуре клуба с 2019 года, в общей сложности сыграл в 119 матчах.
В этом сезоне 32-летний Сайс потерял место в основе и сыграл лишь 236 минут в Ла Лиге, отличился двумя голами.
Сайс выступает на позиции вингера, может сыграть налево и направо, как украинец Виктор Цыганков.
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17 января Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо". Испанский клуб заплатил за украинца 5 млн евро. Кроме этого, киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.
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