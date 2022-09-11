Жирные крысы начинают убегать с путинского корабля, - Пионтковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"За фразу Путина, что Россия во время войны против Украины ничего не потеряла, должен быть уже не международный трибунал, а российский. При новой власти это потребует над ним суда. Это ужасная фраза, но она характеризует состояние полного распада его личности. Уже подмечено, мы видим сигналы, как очень жирные крысы начинают убегать с путинского корабля, понимая, что этот безумец приведет их только к катастрофе. Я имею в виду странные демарши вокруг чеченского главы Рамзана Кадырова", - отметил Пионтковский.

Политолог также добавил, что российские силовики единодушно ненавидят Кадырова. Ведь Кадыров, по сути, выиграл у России войну и Путин заключил с ним мир. Путин капитулировал и выплачивает Чечне гигантскую дань.

"Единственный способ Кадырову остаться в живых - это остаться в Чечне во главе своего войска. И он понимает, что в постпутинской России ему нет места, его немедленно убьют новые руководители России", - отметил Пионтковский.

Политолог Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому рассказал, что путинские ультрафашисты в панике повторяют все тезисы Игоря Гиркина (Стрелкова)

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