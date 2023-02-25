Жирная крыса Орбан сбегает с путинского корабля, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Орбан, такая жирная крыса, убегает с путинского корабля. Ширятся украинские видео, где он просит визитов в Киев, говоря, что всегда мечтал приехать, но все не получалось. А почему так произошло? Потому что его писком по столу провезли в Бухаресте. Ведь после блестящих выступлений Байдена в Киеве и Варшаве на следующий день он проводил очень важный Бухарестский саммит лидеров всех восточноевропейских стран в Варшаве. Венгрия тоже участвовала, но Орбана не пригласили, его не захотели видеть как Байден, так и все восточноевропейские страны", - рассказал политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что пригласили замечательную женщину – президент Венгрии Каталину Новак, которая уже несколько раз решительно выступала за поддержку Украины и критиковала премьера Орбана за его позицию.

"У Орбана шатается кресло, смотрите, как он засуетился после того, как его не пустили на встречу в Бухаресте. Он не только начал говорить, что давно мечтал в Киев приехать, а на 1 марта назначил заседание венгерского парламента для ратификации договоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Венгрия, как и Турция, до сих пор это тормозила. С турками тоже решат, никуда они не денутся, тем более Эрдогану сейчас о сохранении своей власти нужно заботиться. С Орбаном это показательно, ждем, когда еще Иванишвили (экс-премьер Грузии, который продолжает неформально управлять страной и тесно связан с российской политической верхушкой - ред.) произнесет, что он давно мечтал приехать в Киев и выразит свое восхищение героической борьбой украинского народа", - прокомментировал Пионтковский.