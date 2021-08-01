Жириновский предлагает Алиеву помощь "российских солдат". В Баку ответили

Дипломату вручили ноту протеста в связи с последним интервью председателя ЛДПР Владимира Жириновского, в котором содержались высказываниями в адрес азербайджанского руководства. Речь идет об эфире программы "Итоги с Жириновским" на московском радио "Комсомольская правда" от 30 июля, рассказывает Еспресо.TV.



"Такое поведение человека, который является депутатом Государственной Думы РФ, является неэтичным и не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение вреда этим отношениям, недопустимы", - сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана .



30 июля Жириновский, в частности, заявил, что РФ должна вернуть свое влияние на все территории Российской империи и Советского Союза, поскольку Южный Кавказ - это, мол, зона влияния России, но при этом ни один российский солдат не должен пострадать.



Он также заявил, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что тот прекрасно понимает, что он может потерять свой пост. По словам Жириновского, если президент США Джо Байден захочет, Алиева "повалят в течение двух недель", и только Россия сможет его спасти.



Поэтому, по мнению Жириновского, следует сделать следующее:



"Мы вызываем дорогого руководителя Азербайджана и один на один говорим: Ильхам, твой отец был великий и мудрый человек - Гейдар Алиев. Замечательный, я его знал. Поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которую тебе хочется, но ни на одного российского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо! "