Жилые дома, резервуар для горючего, склады с автошинами и гербицидами: в Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки произошло 18 пожаров

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Всего за сутки спасатели Харьковщины совершили 35 оперативных выездов, из них 28 – на ликвидацию пожаров. В 18 из них возгорание было вызвано вражескими обстрелами.

В частности, спасатели тушили пожары многоэтажных и частных домов, автомобилей, гаражей и хозяйственных построек, а также складских помещений. Пожар произошел в Киевском и Шевченковском районах Харькова, а также в Богодуховском, Харьковском и Чугуевском районах области.

Среди наибольших пожаров, возникших в Харькове и области из-за вражеских обстрелов, – горение наземных резервуаров с горючим, принадлежащих одной из агрофирм Золочевской тергромады. Площадь пожара составляла около 1200 кв. м, его пришлось тушить почти два с половиной часа.

А в Киевском районе Харькова из-за обстрелов загорелись два складских помещения с автошинами и гербицидами и грузовой автомобиль. Общая площадь пожара составила 1000 кв. м.

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