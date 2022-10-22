Жилой сектор Ковеля может на несколько суток остаться без света, - мэр
Многоэтажные и частные дома Ковеля Волынской области могут несколько дней провести без света
Об этом сегодня, 22 октября 2022 года, у себя на фейсбуке предупредил городской голова Ковеля Игорь Чайка.
"Должен предупредить, что жилой сектор, возможно, несколько дней будет без света", - отметил мэр.
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"Также в связи с отсутствием электроснабжения не будут работать учебные заведения - школы и детсады", - добавил Чайка.
Также он попросил ковельчан не делать и не публиковать "фото с места прилетов".
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При этом Игорь Чайка поделился приятной новостью.
"У нас во время воздушной тревоги в роддоме родился мальчик", - отметил мэр Ковеля.
"Жизнь идет. Нас не победить. Мы - справимся. Как бы трудно ни было. Сильные и лучшие - это вы и наши ВСУ!" - подытожил городской голова Ковеля Игорь Чайка.
- Напомним, на Волыни днем 22 октября российские захватчики дважды за сутки обстреляли объект энергетической инфраструктуры.
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