Об этом сегодня, 22 октября 2022 года, у себя на фейсбуке предупредил городской голова Ковеля Игорь Чайка.

"Должен предупредить, что жилой сектор, возможно, несколько дней будет без света", - отметил мэр.

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"Также в связи с отсутствием электроснабжения не будут работать учебные заведения - школы и детсады", - добавил Чайка.

Также он попросил ковельчан не делать и не публиковать "фото с места прилетов".

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При этом Игорь Чайка поделился приятной новостью.

"У нас во время воздушной тревоги в роддоме родился мальчик", - отметил мэр Ковеля.

"Жизнь идет. Нас не победить. Мы - справимся. Как бы трудно ни было. Сильные и лучшие - это вы и наши ВСУ!" - подытожил городской голова Ковеля Игорь Чайка.

Напомним, на Волыни днем 22 октября российские захватчики дважды за сутки обстреляли объект энергетической инфраструктуры.

По мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, ударами по критической инфраструктуре Украины Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу .

В Польше уже ожидают ожидания прибытия этой зимой до 800 тыс. беженцев из Украины.

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