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Главная война с Россией Жилье, пригодное для собственного проживания, оккупанты в Мариуполе обозначают буквой Z. Остальное грабят, - Денисова

Жилье, пригодное для собственного проживания, оккупанты в Мариуполе обозначают буквой Z. Остальное грабят, - Денисова

26 апреля, 2022 вторник
22:26
война с Россией

В приазовском городе оккупанты проводят обыски, врываясь во все уцелевшие дома.

Об этом написала Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова на странице Facebook.

Она отметила, что вместо гуманитарного коридора 26 апреля враг нанес 35 авиационных ударов по заводу "Азовсталь" за день – враг целенаправленно уничтожает мариупольцев. Также рашисты из артиллерии обстреливают подходы к заводу, не позволяя эвакуироваться мирным жителям.

Украинский Омбудсвумен рассказала, что в самом городе оккупанты проводят обыски, врываясь во все уцелевшие дома. Жилье, которое, по мнению захватчиков, пригодно для проживания военных РФ, обозначается символом "Z". Остальные дома разграбляются.

Денисова предполагает, что в дальнейшем опустошенные дома, очевидно, будут использованы для расселения мариупольцев.

"В городе не хватает еды. Мужчины могут получить хоть какой-то "паек" только в случае участия в разборе завалов, копании могил и выполнении других работ для оккупантов. В "лучших" традициях нацистов российские оккупанты грабят архивный и культурный фонды мариупольских музеев. Наиболее "ценные" экспонаты будут увезены в РФ", - написала Людмила Денисова.

Она указала на то, что действия РФ в Мариуполе являются геноцидом украинского народа, согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда.

  • Бойцы "Азова" показали военный госпиталь на заводе "Азовсталь": раненых оперируют в подземельях.
  • 25 апреля, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин и детей и более 500 раненых .
  • 26 апреля офис Генсека ООН обнародовал заявление, в котором говорится, что Путин согласился на привлечение ООН и Красного Креста к эвакуации из "Азовстали".
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